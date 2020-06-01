Стали відомі перші країни, з якими Україна відновить авіасполучення
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що із зарубіжних напрямків насамперед польоти можуть бути відновлені з туристичними країнами.
Про це Криклій розповів в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає RegioNews.
З 15 червня почнемо відновлювати регулярне міжнародне авіасполучення, але кількість країн, які будуть відкриті, — буде обмежено", — підкреслив Криклій.
Він додав, що в першу чергу працюють для відновлення авіасполучення з Туреччиною, Грецією, Кіпром, Чорногорією, Хорватією і Грузією. Міністр пообіцяв, що точні дані у відомстві повідомлять протягом тижня.
За його словами, поки точно не буде поновлюватися авіасполучення з Італією та Іспанією, виходячи з епідситуації, яка там спостерігається.
Він також повідомив, що міжнародне авіасполучення з іншими країнами будуть відновлювати за двома умовами. Перша - якщо країни відкривають кордони для українців. Друга - епідеміологічна ситуація в країні.
За його словами, зараз шукається рішення, щоб туристи проходили експрес-тести на коронавірус в аеропорту.
"Це зручніше, ніж 14-денний карантин. Його можна здати, дві-три години почекати - і вже можна виходити в місто", - зазначив міністр.
Нагадаємо, з 15 червня повинні відновити як міжнародне, так і внутрішнє авіасполучення, але в міністерстві працюють над тим, щоб внутрішнє відновилося раніше.
Крім того, Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу зі всіх етапів карантину.
- 15:51 01 червня На Херсонщині знайшли застреленого військовослужбовця
- 15:40 01 червня Поліцейські затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро - відео
- 15:29 01 червня На Львівщині заблокували дороги через створення Львівської ОТГ
- 15:24 01 червня На Рівненщині податківці обкладали даниною власників алкогольних магазинів
- 15:07 01 червня 25 депутатів-мільйонерів орендують житло за кошти бюджету
- 15:01 01 червня Новим начальником вінницької поліції став Іван Іщенко
- 18:52 31 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:00 25 травня Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
- 14:00 26 травня Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
- 13:15 28 травня Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
- 12:00 27 травня "У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
- 17:00 28 травня Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини