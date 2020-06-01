Стали відомі перші країни, з якими Україна відновить авіасполучення

Працюють над відновленням авіасполучення з Туреччиною, Грецією, Кіпром, Чорногорією, Хорватією і Грузією

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Працюють над відновленням авіасполучення з Туреччиною, Грецією, Кіпром, Чорногорією, Хорватією і Грузією

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що із зарубіжних напрямків насамперед польоти можуть бути відновлені з туристичними країнами.

Про це Криклій розповів в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає RegioNews.

З 15 червня почнемо відновлювати регулярне міжнародне авіасполучення, але кількість країн, які будуть відкриті, — буде обмежено", — підкреслив Криклій.

Він додав, що в першу чергу працюють для відновлення авіасполучення з Туреччиною, Грецією, Кіпром, Чорногорією, Хорватією і Грузією. Міністр пообіцяв, що точні дані у відомстві повідомлять протягом тижня.

За його словами, поки точно не буде поновлюватися авіасполучення з Італією та Іспанією, виходячи з епідситуації, яка там спостерігається.

Він також повідомив, що міжнародне авіасполучення з іншими країнами будуть відновлювати за двома умовами. Перша - якщо країни відкривають кордони для українців. Друга - епідеміологічна ситуація в країні.

За його словами, зараз шукається рішення, щоб туристи проходили експрес-тести на коронавірус в аеропорту.

"Це зручніше, ніж 14-денний карантин. Його можна здати, дві-три години почекати - і вже можна виходити в місто", - зазначив міністр.

Нагадаємо, з 15 червня повинні відновити як міжнародне, так і внутрішнє авіасполучення, але в міністерстві працюють над тим, щоб внутрішнє відновилося раніше.

Крім того, Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу зі всіх етапів карантину.