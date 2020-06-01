Стали известны первые страны, с которыми Украина восстановит авиасообщение

Работают над восстановлением авиасообщения с Турцией, Грецией, Кипром, Черногорией, Хорватией и Грузией

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Работают над восстановлением авиасообщения с Турцией, Грецией, Кипром, Черногорией, Хорватией и Грузией

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что из зарубежных направлений прежде всего полеты могут быть восстановлены с туристическими странами.

Об этом Криклий рассказал в эфире программы "Сніданок з 1+1", передает RegioNews.

С 15 июня начнем восстанавливать регулярное международное авиасообщение, но количество стран, которые будут открыты, — будет ограничено", — подчеркнул Криклий.

Он добавил, что в первую очередь работают для восстановления авиасообщения с Турцией, Грецией, Кипром, Черногорией, Хорватией и Грузией. Министр пообещал, что точные данные в ведомстве сообщат в течение недели.

По его словам, пока точно не будет возобновляться авиасообщения с Италией и Испанией, исходя из эпидситуации, которая там наблюдается.

Он также сообщил, что международное авиасообщение с другими странами будут возобновлять за двумя условиями. Первая - если страны открывают границы для украинцев. Вторая - эпидемиологическая ситуация в стране.

По его словам, сейчас ищется решение, чтобы туристы проходили экспресс-тесты на коронавирус в аэропорту.

"Это удобнее, чем 14-дневный карантин. Его можно сдать, два-три часа подождать - и уже можно выходить в город", - отметил министр.

Напомним, с 15 июня должны восстановить как международное, так и внутреннее авиасообщение, но в министерстве работают над тем, чтобы внутреннее восстановилось раньше.

Кроме того, Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода со всех этапов карантина.