Стали известны первые страны, с которыми Украина восстановит авиасообщение
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что из зарубежных направлений прежде всего полеты могут быть восстановлены с туристическими странами.
Об этом Криклий рассказал в эфире программы "Сніданок з 1+1", передает RegioNews.
С 15 июня начнем восстанавливать регулярное международное авиасообщение, но количество стран, которые будут открыты, — будет ограничено", — подчеркнул Криклий.
Он добавил, что в первую очередь работают для восстановления авиасообщения с Турцией, Грецией, Кипром, Черногорией, Хорватией и Грузией. Министр пообещал, что точные данные в ведомстве сообщат в течение недели.
По его словам, пока точно не будет возобновляться авиасообщения с Италией и Испанией, исходя из эпидситуации, которая там наблюдается.
Он также сообщил, что международное авиасообщение с другими странами будут возобновлять за двумя условиями. Первая - если страны открывают границы для украинцев. Вторая - эпидемиологическая ситуация в стране.
По его словам, сейчас ищется решение, чтобы туристы проходили экспресс-тесты на коронавирус в аэропорту.
"Это удобнее, чем 14-дневный карантин. Его можно сдать, два-три часа подождать - и уже можно выходить в город", - отметил министр.
Напомним, с 15 июня должны восстановить как международное, так и внутреннее авиасообщение, но в министерстве работают над тем, чтобы внутреннее восстановилось раньше.
Кроме того, Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода со всех этапов карантина.
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