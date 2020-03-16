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16 березня 2020, 11:10 14

У Запоріжжі чоловік прийшов до магазину у протигазі

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16 березня 2020, 11:10 14
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У Запоріжжі в гіпермаркеті "Епіцентр" чоловік закуповував будівельні матеріали в протигазі
Фото: pixabay.com
У Запоріжжі в гіпермаркеті "Епіцентр" чоловік закуповував будівельні матеріали в протигазі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на forpost.media.

Чоловік поводився природно. Чому саме він вдягнув протигаз до магазину невідомо.

В виданні припустили, що чоловік так зробив через коронавірус чи забруднення екології.

"Ми маємо декілька варіантів, що цим хотів сказати невідомий: перше, це через паніку поширення коронавірусу, друге, "бунт" проти забруднення екології в місті. У будь-якому разі до інциденту можна ставитися з гумором, якого нам так не вистачає у зв’язку з останніми подіями", - сказано в повідомленні.


протигаз магазин
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