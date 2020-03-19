Банкам дозволили надати пільги клієнтам по кредитах

Національний банк України дозволив на період карантину застосувати пільговий режим обслуговування до всіх кредитів, що станом на вечір 7 березня 2020 року були працюючими та обслуговувались

Фото: bank.gov.ua

Національний банк України дозволив на період карантину застосувати пільговий режим обслуговування до всіх кредитів, що станом на вечір 7 березня 2020 року були працюючими та обслуговувались

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу НБУ. "Клієнти нервуються і просять реальних підходів реструктуризації. Починайте роботу вже зараз", - сказала заступниця голови НБУ Катерина Рожкова. За її словами, підхід може бути індивідуальним у випадку з корпоративними позичальниками та стандартним у випадку з роздрібними. "Особливим має бути підхід і до тих галузей, які через карантин повністю втрачають доходи і сьогодні не працюють, та до населення, яке в результаті карантинних заходів та призупинення роботи окремих компаній тимчасово не працює", - наголосила вона. Рожкова також нагадала, що 18 березня Верховна Рада за ініціативою Національного банку заборонила банкам нараховувати штрафи та пені за прострочення споживчого кредиту у період з 1 березня по 30 квітня. Нагадаємо, 17 березня Рада проголосувала за проект закону №3219 про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

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