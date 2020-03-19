Банкам дозволили надати пільги клієнтам по кредитах
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу НБУ.
"Клієнти нервуються і просять реальних підходів реструктуризації. Починайте роботу вже зараз", - сказала заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.
За її словами, підхід може бути індивідуальним у випадку з корпоративними позичальниками та стандартним у випадку з роздрібними.
"Особливим має бути підхід і до тих галузей, які через карантин повністю втрачають доходи і сьогодні не працюють, та до населення, яке в результаті карантинних заходів та призупинення роботи окремих компаній тимчасово не працює", - наголосила вона.
Рожкова також нагадала, що 18 березня Верховна Рада за ініціативою Національного банку заборонила банкам нараховувати штрафи та пені за прострочення споживчого кредиту у період з 1 березня по 30 квітня.
Нагадаємо, 17 березня Рада проголосувала за проект закону №3219 про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).
- 13:34 19 березня Мешканці Радомишля просять допомогти працівникам на блок-постах з масками
- 13:32 19 березня Перший пішов: на Буковині почали штрафувати за недотримання карантину
- 13:27 19 березня Порушення карантину: за добу поліцейські склали понад 30 протоколів
- 13:18 19 березня У Вінниці лікар спекулював марлевивими пов’язками
- 13:09 19 березня Коронавірус на Київщині виявили у родички нардепа Шахова
- 12:59 19 березня Кличко категорично виключив відкриття метро до кінця карантину
- 11:24 19 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 15:46 16 березня Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
- 10:00 18 березня Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
- 14:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
- 12:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
- 17:51 14 березня Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус