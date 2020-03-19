Банкам разрешили предоставить льготы клиентам по кредитам
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Клиенты нервничают и просят реальных подходов реструктуризации. Начинайте работу уже сейчас", - сказала заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.
По ее словам, подход может быть индивидуальным в случае с корпоративными заемщиками и стандартным в случае с розничными.
"Особенным должен быть подход и к тем отраслям, которые из-за карантина полностью теряют доходы и сегодня не работают, и к населению, которое в результате карантинных мероприятий и приостановления работы отдельных компаний временно не работает", - подчеркнула она.
Рожкова также напомнила, что 18 марта Верховная Рада по инициативе Национального банка запретила банкам начислять штрафы и пеню за просрочку потребительского кредита в период с 1 марта по 30 апреля.
Напомним, 17 марта Рада проголосовала за проект закона №3219 о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавірусної болезни (COVID-19).
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