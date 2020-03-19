15:04  19 марта
Нардеп Шахов рассказал, где подцепил коронавирус
11:46  19 марта
Банкам разрешили предоставить льготы клиентам по кредитам
15:25  19 марта
Коронавирус: безработными могут стать до 25 миллионов человек – МОТ
UA | RU
UA | RU
19 марта 2020, 11:46 9

Банкам разрешили предоставить льготы клиентам по кредитам

Читайте також
українською мовою
19 марта 2020, 11:46 9
Читайте також українською мовою
Национальный банк Украины разрешил на период карантина применить льготный режим обслуживания всех кредитов, которые по состоянию на вечер 7 марта 2020 года были работающими и обслуживаемые
Фото: bank.gov.ua
Национальный банк Украины разрешил на период карантина применить льготный режим обслуживания всех кредитов, которые по состоянию на вечер 7 марта 2020 года были работающими и обслуживаемые

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Клиенты нервничают и просят реальных подходов реструктуризации. Начинайте работу уже сейчас", - сказала заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

По ее словам, подход может быть индивидуальным в случае с корпоративными заемщиками и стандартным в случае с розничными.

"Особенным должен быть подход и к тем отраслям, которые из-за карантина полностью теряют доходы и сегодня не работают, и к населению, которое в результате карантинных мероприятий и приостановления работы отдельных компаний временно не работает", - подчеркнула она.

Рожкова также напомнила, что 18 марта Верховная Рада по инициативе Национального банка запретила банкам начислять штрафы и пеню за просрочку потребительского кредита в период с 1 марта по 30 апреля.

Напомним, 17 марта Рада проголосовала за проект закона №3219 о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавірусної болезни (COVID-19).


НБУ банки кредит
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
19 марта 2020, 11:24
Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
16 марта 2020, 15:46
Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
18 марта 2020, 10:00
Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
17 марта 2020, 14:00
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 12:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Евгений Комаровский
Валерий Харчишин
Все блоги »
"Слуги" против ОПЗЖ или зачем Вадиму Рабиновичу Одесса?
19 марта 2020, 12:40
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Все публикации »
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Депутат Шахов действительно болен коронавирусом
18 марта 2020, 14:20
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 14:14
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »