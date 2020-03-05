Порушення на два мільярди і 149 кримінальних проваджень: результати господарювання мерії Києва

За результатами проведення 48 аудитів Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київської міськдержадміністрації (КМДА) виявлені фінансові порушення на суму 2,25 млрд грн. Станом на 31 грудня 2019 року за матеріалами аудиту зареєстровано 149 кримінальних проваджень або вони були долучені до матеріалів чинних кримінальних проваджень

За результатами проведення 48 аудитів Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київської міськдержадміністрації (КМДА) виявлені фінансові порушення на суму 2,25 млрд грн. Станом на 31 грудня 2019 року за матеріалами аудиту зареєстровано 149 кримінальних проваджень або вони були долучені до матеріалів чинних кримінальних проваджень

Про це RegioNews стало відомо зі звіту президенту України про результати діяльності Київської міськдержадміністрації (КМДА) за 2019 рік. "Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА в 2019 році проведено: моніторинг документації конкурсних торгів, за результатами якого: надані зауваження без ризику втрат на суму 4,6 млрд грн, враховані зауваження без ризику втрат на суму 1,1 млрд грн, виявлено завищення очікуваної вартості закупівель на суму 1,8 млн грн, усунуто завищення очікуваної вартості закупівель на суму 6,6 млн грн ", - йдеться в повідомленні. В результаті експертизи кошторисів на загальну суму 501,9 млн грн, виявлено та попереджено завищення вартості кошторисів на суму 31,3 млн грн. Також були проведені поточні перевірки обсягів і вартості виконаних ремонтно-будівельних і проектних робіт, а саме: перевірені акти виконаних робіт на суму 478,9 млн грн, виявлено та попереджено завищення вартості будівельних робіт на суму 32,4 млн грн. За результатами проведення 48 аудитів (25 планових та 23 позапланових) виявлено фінансових порушень на 2,25 млрд грн, встановлені втрати внаслідок допущення порушень і неефективних управлінських рішень на суму 469 млн грн, відшкодовано втрати і усунені інші порушення на суму 31,8 млн гривень (зокрема в 2019 році - 29,4 млн грн, в минулі періоди - 2,4 млн грн). На додаток була попереджена втрата на загальну суму 4,6 млн грн.

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