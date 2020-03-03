Кабмин передал на приватизацию еще более 430 объектов
Как сообщили RegioNews в пресс-службе Кабмина, в целом правительство за 6 месяцев уже передало 961 объект, что в 10 раз больше, чем за последние 10 лет.
"За 6 месяцев своей работы мы передали 961 объект на приватизацию. Для сравнения с 2008 по 2018 год передано всего 93 объекта. Предприятия, которые годами генерировали проблемы и убытки, получат нового эффективного собственника, новые рабочие места", - рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По его словам, также правительство передало на большую приватизацию 4 большие госкомпании: завод "Большевик" (АО "Первый киевский машиностроительный завод"), АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация", ГАК "Хлеб Украины", ГП "Артемсоль".
Как отмечается, на предприятиях будет проведена реструктуризация и подготовка к прозрачным аукционам с привлечением частного инвестора.
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