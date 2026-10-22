Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом 21 жовтня та в ніч на 22 жовтня Сили оборони України завдали низки успішних ударів по важливих об'єктах російських окупантів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, українські військові уразили станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ) у Брянській області ПФ.

На Запоріжжі ЗСУ знищили командно-спостережний пункт окупантів у селі Вишневе та пункт управління безпілотниками в районі Ланкового.

Крім того, на Луганщині поблизу Золотарівки підрозділи ЗСУ уразили склад матеріально-технічних засобів ворога.

Такі удари суттєво послаблюють можливості окупантів атакувати українські позиції за допомогою дронів та забезпечувати свої війська на передовій.

Нагадаємо, протягом доби 19 жовтня та в ніч на 20 жовтня підрозділи Сил оборони уразили пункти управління, склади забезпечення та місця скупчення ворога на окупованих територіях.