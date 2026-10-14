Втрати армії РФ станом на 14 жовтня: Генштаб оновив дані
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1650 російських загарбників, два танки та одну бронемашину, а також 54 артсистеми. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 557 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 14.10.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, сили оборони України 9 жовтня та в ніч на 10 жовтня завдали ударів по низці військових об'єктів російської армії. Зокрема, уразили пункти управління, станцію РЕБ і навчальний центр сержантів РФ.
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