Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 6 жовтня РФ атакувала Україну 137 ударними БпЛА типу Shahed (49 із них - реактивні), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 114 російських безпілотників.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, зранку 6 жовтня ворог атакував один із мостів через Дніпро у Запоріжжі. Через наслідки атаки рух мостом тимчасово перекритий.