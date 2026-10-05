Удар по Краматорску: в ГСЧС показали последствия

Фото: ГСЧС

Днем россияне ударили по Краматорску беспилотниками. Теперь спасатели показали фото последствий атаки

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели уточнили, что в результате атаки загорелись 14 автомобилей. Также российский дрон попал в админздание, возник пожар кровли на площади 700 квадратных метров. Огонь локализовали, но из-за угрозы повторного обстрела ликвидацию пожара приостановили.

Кроме того, повреждены четыре частных дома и гараж. Также загорелся девятиэтажный жилой дом. Спасатели локализовали пожар дома, однако из-за угрозы повторного обстрела приостановили работы.

К счастью, никто не пострадал.

Напомним, ранее российские беспилотники атаковали Бориспольский район Киевской области. В результате атаки повреждены шесть частных домов, автомобиль, церковь, начальная школа, кафе и медицинское учреждение. Люди не пострадали.