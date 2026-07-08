Кривавий день на Херсонщині: російські атаки забрали життя трьох цивільних, 12 поранених

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У Херсонській області впродовж 8 липня внаслідок російських атак три людини загинули, 12 осіб зазнали травм

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними прокуратури, 8 липня російська армія атакувала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією, мінометною зброєю, дронами різного типу.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії три людини загинули, 12 дістали травми.

Зокрема, у Херсоні через атаки дронів загинули двоє чоловіків, 72-х та 53-х років, та 72-річна жінка. Також постраждали 12 містян – ворог скеровував БпЛА на транспорт, перехрестя вулиць, будівлі.

Пошкоджень зазнали приватні будинки, маршрутний та легковий автотранспорт.

Розпочато досудове розслідування за фактами скоєння воєнних злочинів.

Нагадаємо, що у Запоріжжі та Запорізькому районі через російські дронові атаки поранені 75-річна жінка і 12-річний хлопчик.