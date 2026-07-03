Удар по АЗС на Дніпропетровщині: одна людина загинула, троє поранені
Вранці 3 липня російські війська атакували територію Дніпропетровської області, завдавши ударів по кількох громадах. Внаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі, пошкоджено цивільну інфраструктуру
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
У Софіївській територіальній громаді Криворізького району ворожий удар припав по автозаправній станції. Загинула одна людина, ще троє дістали поранення. На місці виникла пожежа.
У Шахтарській громаді Синельниківського району внаслідок обстрілу постраждали троє людей, також пошкоджено транспортний засіб.
Крім того, у Кам’янському районі зафіксовано пошкодження автозаправної станції та автомобілів.
Нагадаємо, в ніч на 3 липня російські війська понад 10 разів атакували Дніпропетровську область, застосувавши безпілотники, артилерію та ракети. Внаслідок обстрілів поранення отримали десятеро людей.