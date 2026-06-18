Уразив ворожий дрон: на війні загинув майор поліції Дмитро Пономаренко
На Донеччині 17 червня під час виконання бойового завдання загинув майор поліції Дмитро Пономаренко
Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews.
Дмитро Пономаренко народився 29 жовтня 1985 року в місті Артемівськ (нині Бахмут) Донецької області. Понад 20 років віддав службі, очолював сектор дільничних офіцерів поліції.
У січні 2026 року поліцейський приєднався до антидронового батальйону, де служив на посаді інспектора взводу.
Майор поліції збивав ворожі БпЛА, захищаючи населення від атак з повітря.
17 червня Дмитро Пономаренко заступив на чергування у складі мобільної вогневої групи. Під час виконання бойового завдання він був уражений ворожим дроном.
Життя правоохоронця обірвалося на 41-му році.
У загиблого героя залишилися батько, сестра, дружина та дворічна донечка.
Нагадаємо, що на Східному напрямку під час виконання бойового завдання загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України Олександр Довгач.