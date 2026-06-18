Уразив ворожий дрон: на війні загинув майор поліції Дмитро Пономаренко

Фото: Нацполіція

На Донеччині 17 червня під час виконання бойового завдання загинув майор поліції Дмитро Пономаренко

Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews .

Дмитро Пономаренко народився 29 жовтня 1985 року в місті Артемівськ (нині Бахмут) Донецької області. Понад 20 років віддав службі, очолював сектор дільничних офіцерів поліції.

У січні 2026 року поліцейський приєднався до антидронового батальйону, де служив на посаді інспектора взводу.

Майор поліції збивав ворожі БпЛА, захищаючи населення від атак з повітря.

17 червня Дмитро Пономаренко заступив на чергування у складі мобільної вогневої групи. Під час виконання бойового завдання він був уражений ворожим дроном.

Життя правоохоронця обірвалося на 41-му році.

У загиблого героя залишилися батько, сестра, дружина та дворічна донечка.

Нагадаємо, що на Східному напрямку під час виконання бойового завдання загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України Олександр Довгач.