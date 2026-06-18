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18 июня 2026, 22:56

Нанес удар вражеский дрон: на войне погиб майор полиции Дмитрий Пономаренко

18 июня 2026, 22:56
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Фото: Нацполиция
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В Донецкой области 17 июня во время выполнения боевого задания погиб майор полиции Дмитрий Пономаренко

Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews .

Дмитрий Пономаренко родился 29 октября 1985 в городе Артемовск (ныне Бахмут) Донецкой области. Более 20 лет отдал службе, возглавлял сектор участковых офицеров полиции.

В январе 2026 года полицейский присоединился к антидроновому батальону, где служил в должности инспектора взвода.

Майор полиции сбивал вражеские БПЛА, защищая население от атак с воздуха.

17 июня Дмитрий Пономаренко вступил в дежурство в составе мобильной огневой группы. Во время выполнения боевого задания он был поражен вражеским дроном.

Жизнь правоохранителя оборвалась на 41-м году.

У погибшего героя остались отец, сестра, жена и двухлетняя дочь.

Напомним, что на Восточном направлении во время выполнения боевой задачи погиб командир 39-й бригады тактической авиации Герой Украины Александр Довгач.

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