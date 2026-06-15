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15 червня 2026, 21:32

Cудитимуть колаборанта за "націоналізацію" майна у окупованому Маріуполі

15 червня 2026, 21:32
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури нову підозру отримав колишній український правоохоронець, який після початку повномасштабного вторгнення перейшов на бік ворога та обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації Маріуполя

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

У листопаді 2023 року його призначили так званим "в.о. голови муніципального утворення міського округу Маріуполь". На цій псевдопосаді він долучився до системного вилучення житла маріупольців, які виїхали з окупованого міста або відмовилися жити під владою РФ.

Встановлено, що протягом понад двох років він підписав 39 рішень про взяття на облік квартир і будинків місцевих жителів як нібито "безхазяйного майна". Йдеться щонайменше про 3 790 об’єктів нерухомості.

Такі рішення створювали формальне підґрунтя для незаконного вилучення житла у законних власників та передачі його до так званої "муніципальної власності". Водночас фейкові комісії оформлювали оселі маріупольців як "покинуті", створюючи видимість законності таких дій.

Псевдопосадовцю заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Наразі він перебуває у розшуку.

Нагадаємо, що 12 років проведе за гратами херсонець, який допомагав окупантам заволодіти водним транспортом місцевих жителів

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