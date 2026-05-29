Контрабандисти везли до Одеси дрон з вибухівкою для терактів

Правоохоронці запобігли новим спробам рашистів здійснити теракт в Одесі. Затримали контрабандистів, які на замовлення російських спецслужб повинні були доставити до Одеси ударний дрон

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, ділки сховали засоби ураження серед оптової партії тютюнових виробів. Все це вони нелегально переправляли через акваторію Чорного моря з тимчасово окупованої Абхазії. Маршрут пролягав через острів Зміїний, де "товар" перевантажували з основного судна на маломірні катери.

СБУ затримали зловмисників "на гарячому", коли вони відправили підакцизну продукцію з бойовими засобами ураження в район одеського порту. Виявилось, організатором контрабандного каналу є одесит, який знаходиться за кордоном. В обмін на "дозвіл" займатися контрабандою на Кавказі він пішов на співпрацю з росіянами.

На замовлення російських спецслужб він погодився доставити в Одесу ударний дрон. До цього він залучив трьох ділків з Одеси та місцевого прикордонника.

"Організатору схеми готується заочне повідомлення про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна", - кажуть в СБУ.

