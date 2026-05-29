22:46  29 травня
На Харківщині двоє підлітків підірвалися на невідомому предметі
21:59  29 травня
170 тисяч доларів у схованці: суд обрав запобіжний захід для корумпованих співробітників БЕБ
21:40  29 травня
На Харківщині блогер вбивав лисиць заради переглядів
UA | RU
UA | RU
29 травня 2026, 23:35

Контрабандисти везли до Одеси дрон з вибухівкою для терактів

29 травня 2026, 23:35
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці запобігли новим спробам рашистів здійснити теракт в Одесі. Затримали контрабандистів, які на замовлення російських спецслужб повинні були доставити до Одеси ударний дрон

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, ділки сховали засоби ураження серед оптової партії тютюнових виробів. Все це вони нелегально переправляли через акваторію Чорного моря з тимчасово окупованої Абхазії. Маршрут пролягав через острів Зміїний, де "товар" перевантажували з основного судна на маломірні катери.

СБУ затримали зловмисників "на гарячому", коли вони відправили підакцизну продукцію з бойовими засобами ураження в район одеського порту. Виявилось, організатором контрабандного каналу є одесит, який знаходиться за кордоном. В обмін на "дозвіл" займатися контрабандою на Кавказі він пішов на співпрацю з росіянами.

На замовлення російських спецслужб він погодився доставити в Одесу ударний дрон. До цього він залучив трьох ділків з Одеси та місцевого прикордонника.

"Організатору схеми готується заочне повідомлення про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна", - кажуть в СБУ.

Нагадаємо, що столичні правоохоронці затримали ворожого агента, який коригував російські удари по Києву під час масованої атаки 24 травня.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ затримання теракт
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
Ведуча Леся Нікітюк зізналась, яке весілля хоче з коханим
30 травня 2026, 00:35
Дизель дешевшає: що відбувається з цінами на пальне в Україні
29 травня 2026, 23:55
На Харківщині двоє підлітків підірвалися на невідомому предметі
29 травня 2026, 22:46
Ворог завдав повторних ударів по об’єктах "Нафтогазу" на Сумщині та Харківщині
29 травня 2026, 22:22
170 тисяч доларів у схованці: суд обрав запобіжний захід для корумпованих співробітників БЕБ
29 травня 2026, 21:59
На Харківщині блогер вбивав лисиць заради переглядів
29 травня 2026, 21:40
На окупованій Херсонщині росіяни погрожували 17-річному українцю мобілізацією
29 травня 2026, 21:25
На Дніпропетровщині "накрили" канал продажу небезпечної зброї
29 травня 2026, 21:20
Одесит за 8 тисяч доларів продав "вільний шлях за кордон"
29 травня 2026, 21:00
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »