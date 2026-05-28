Захоплював СБУ в Луганську: суд засудив до 13 років в'язниці "помічника міністра МВС "ЛНР"

На підставі доказової бази Служби безпеки 13 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав зрадник, який допомагав рашистам захоплювати Луганськ у 2014 році

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews .

Після окупації обласного центру його призначили "помічником міністра МВС ЛНР” та командиром штурмового підрозділу так званої спецгрупи швидкого реагування, що входить до складу російського СОБР.

До цього зловмисник командував угрупованням бойовиків, які захоплювали адмінбудівлю обласного управління СБУ.

Співробітники Служби безпеки затримали його у листопаді 2022 року у Києві, куди він прибув "почати нове життя” після завершення "кар’єри” у лавах збройних угруповань РФ.

За даними слідства, засудженим є мешканець Луганська, який після захоплення регіону приєднався до підконтрольних РФ терористичних груп.

Крім захоплення держустанов він допомагав рашистам виявляти місця перебування учасників руху опору та ув’язнювати їх до катівень окупаційної адміністрації країни-агресора.

Також на замовлення російських спецслужбістів зрадник створив розгалужену мережу інформаторів, яка "зливала йому пункти базування та напрямки переміщення підрозділів АТО на сході України.

Зібрані розвіддані він передавав своїм кураторам з РФ для подальшого планування артилерійських обстрілів позицій українських військ.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

