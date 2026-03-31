У Слов'янську ворог вдарив по залізниці: поранено четверо працівників

Фото: Telegram/Олексій Кулеба

У Слов'янську ворог завдав удару по об'єктах залізничної інфраструктури

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає RegioNews.

Внаслідок атаки пошкоджено локомотивне депо та частково вибито вікна будівлі вокзалу.

Залізничники оперативно перейшли в укриття, однак четверо все ж отримали поранення. Одна працівниця перебуває у тяжкому стані.

Всіх постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, вночі 31 березня російські війська скинули дві авіабомби ФАБ-250 на приватний сектор Слов’янська Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджені щонайменше 22 приватні будинки та три автомобілі. Поранення отримали три людини, зокрема 12-річна дівчинка.