Нічна атака на Полтаву: пошкоджені будівлі двох підприємств, кількість постраждалих зросла
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки безпілотників на Полтаву збільшилась
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича та ДСНС.
Внаслідок влучання пошкоджений девʼятиповерховий будинок – зруйновано перекриття на верхньому поверсі. Також пошкоджено скління вікон та припарковані авто.
Одна людина загинула. Кількість постраждалих збільшилася до чотирьох. Серед травмованих – семирічна дівчинка, медики надали їй допомогу на місці.
Рятувальники евакуювали людей та передали постраждалих медикам.
Також зафіксовано падіння ворожих БпЛА ще на двох локаціях. Пошкоджено виробниче приміщення одного з підприємств. Крім того, пошкоджені будівлі іншого приватного підприємства. В обох випадках обійшлося без постраждалих.
До робіт з ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися 63 рятувальники та 14 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, внаслідок нічної ататки у спальному районі Полтави постраждали багатоквартирні будинки, в одному – пошкоджена покрівля. Раніше повідомлялося про одного загиблого та трьох травмованих.