31 березня 2026, 08:19

Нічна атака на Полтаву: пошкоджені будівлі двох підприємств, кількість постраждалих зросла

Фото: ДСНС
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки безпілотників на Полтаву збільшилась

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича та ДСНС.

Внаслідок влучання пошкоджений девʼятиповерховий будинок – зруйновано перекриття на верхньому поверсі. Також пошкоджено скління вікон та припарковані авто.

Одна людина загинула. Кількість постраждалих збільшилася до чотирьох. Серед травмованих – семирічна дівчинка, медики надали їй допомогу на місці.

Рятувальники евакуювали людей та передали постраждалих медикам.

Також зафіксовано падіння ворожих БпЛА ще на двох локаціях. Пошкоджено виробниче приміщення одного з підприємств. Крім того, пошкоджені будівлі іншого приватного підприємства. В обох випадках обійшлося без постраждалих.

До робіт з ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися 63 рятувальники та 14 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, внаслідок нічної ататки у спальному районі Полтави постраждали багатоквартирні будинки, в одному – пошкоджена покрівля. Раніше повідомлялося про одного загиблого та трьох травмованих.

Полтава війна безпілотники пошкодження постраждалі наслідки
