31 березня 2026, 11:37

Атака дронів на Полтаву: 10-річний хлопчик у тяжкому стані

31 березня 2026, 11:37
Фото: Прокуратура України
За фактом нічної атаки російських безпілотників на Полтаву та Полтавський район розпочато досудове розслідування

Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 30 березня близько 23:00 та в ніч на 31 березня війська РФ атакували регіон дронами типу "Герань-2".

Унаслідок ударів і падіння уламків у Полтаві загинув 45-річний чоловік, ще четверо людей дістали поранення. Серед постраждалих – двоє дітей: 8-річна дівчинка та 10-річний хлопчик, який перебуває у тяжкому стані в лікарні.

У місті зафіксовано значні руйнування.

До ліквідації наслідків із ранку залучені комунальні служби. Пошкоджені вікна закривають ОСБ-панелями, триває прибирання скла та будівельного сміття.

На місці розгорнули оперативний штаб, де постраждалим видають необхідні матеріали.

У міській раді повідомили, що 1 квітня планують ухвалити рішення щодо виплати матеріальної допомоги постраждалим.

Нагадаємо, пізно ввечері, 30 березня, російські військові атакували Полтавський район ударними безпілотниками. Внаслідок нічної ататки у спальному районі Полтави постраждали багатоквартирні будинки, в одному – пошкоджена покрівля. Раніше повідомлялося про одного загиблого та чотирьох травмованих.

