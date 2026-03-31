В Славянске враг ударил по железной дороге: ранены четверо работников
В Славянске враг нанес удар по объектам железнодорожной инфраструктуры
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает RegioNews.
В результате атаки повреждено локомотивное депо и частично выбиты окна здания вокзала.
Железнодорожники оперативно перешли в укрытие, однако четверо все же получили ранения. Одна работница находится в тяжелом состоянии.
Все пострадавшие госпитализированы, им предоставляется необходимая медицинская помощь.
Напомним, ночью 31 марта российские войска сбросили две авиабомбы ФАБ-250 на частный сектор Славянска Донецкой области. В результате атаки повреждены по меньшей мере 22 частных дома и три автомобиля. Ранения получили три человека, в том числе 12-летняя девочка.