Росіяни вдарили КАБами по Запорізькому району: пошкоджені будинки, є поранений
Вдосвіта 9 січня російські військові атакували Запорізький район
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Ворожі керовані авіабомби поцілили по селу Григорівське. Внаслідок удару частково зруйнований приватний будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені ще кілька.
Поранений 62-річний чоловік – медики надають йому всю необхідн допомогу.
Нагадаємо, у ніч на 9 січня РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет морського та наземного базування. Ворог запустив 242 безпілотники і 36 ракет.
