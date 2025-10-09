Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

За останню добу росіяни втратили на фронті 1020 солдатів, один танків, одну бойову броньовану машину, 15 артсистем та 55 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 09.10.25 орієнтовно склали:

Раніше повідомлялося, що Росія все активніше залучає іноземних військових, намагаючись компенсувати величезні втрати на фронті. Кремль вербує кубинців, північнокорейців, африканців і мігрантів із Центральної Азії.