05:20  20 травня
Українці зможуть "чистити зуби борщем": з'явилась паста з "національним колоритом"
02:40  20 травня
Снайпери ГУР показали ексклюзивні кадри ліквідації росіян
01:11  20 травня
На Вінниччині чоловік забив сестру сокирою та молотком
UA | RU
UA | RU
20 травня 2025, 06:42

У Чорному та Азовському морях немає російських кораблів

20 травня 2025, 06:42
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У вівторок, 20 травня, станом на 6:00 жодного російського ракетоносія в Чорному та Азовському морях не зафіксовано

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Водночас у Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 8 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 5 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;;
  • до Азовського моря – 6 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо, у 2025 році російська армія вже втратила понад 177 тисяч солдат.,

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Росія війна кораблі Азовське море Чорне море ракетоносії Калібр
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
Спалах гепатиту А в Києві: виявлено перші порушення
20 травня 2025, 07:23
На Київщині продавали фальсифікований алкоголь під виглядом елітних брендів
20 травня 2025, 07:18
На Донеччині росіяни атакували пожежну частину: пошкоджено техніку
20 травня 2025, 07:09
Росіяни за добу 360 разів били по Запорізькій області: пошкоджені будинки
20 травня 2025, 07:06
Артилеристи показали, як зупиняють штурми окупантів на Харківщині
20 травня 2025, 05:45
Українці зможуть "чистити зуби борщем": з'явилась паста з "національним колоритом"
20 травня 2025, 05:20
В Україні подорожчала риба: скільки тепер доведеться витрачати
20 травня 2025, 04:40
На Рівненщині чоловік вдарив місцевого жителя ножем, бо гавкала собака
20 травня 2025, 04:20
На Полтавщині автівка з'їхала в кювет і перекинулася: загинула людина
20 травня 2025, 03:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Всі публікації »
Андрій Длігач
Юрій Бутусов
Роман Істомін
Всі блоги »