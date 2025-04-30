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30 квітня 2025, 13:58

Через російські обстріли на Донеччині спалахнули масштабні пожежі

30 квітня 2025, 13:58
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фото: ДСНС Донеччини
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Протягом минулої доби російські війська здійснили 40 обстрілів населених пунктів Донецької області. Унаслідок ворожих атак спалахнули масштабні пожежі у кількох районах області

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.

Так, у Покровському районі загорілися дві господарчі споруди на території непрацюючого підприємства. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу, що охопила площу близько 600 квадратних метрів.

На Лиманщині внаслідок ворожого вогню загорілася лісова підстилка в хвойному лісі. Попри повторні обстріли, рятувальникам вдалося локалізувати полум'я. Вогонь знищив 20 гектарів лісу.

У Краматорському районі обстріли спричинили пожежу в приватному гаражному кооперативі. Вогнеборці оперативно загасили полум'я. На щастя, обійшлося без постраждалих.

ДСНС закликає громадян не нехтувати сигналами тривоги та дотримуватися правил безпеки під час воєнного стану.

Нагадаємо, протягом 29 квітня внаслідок російських обстрілів загинув один мирний житель Донеччини. Ще шестеро мешканців області отримали поранення внаслідок ворожих атак.

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Донецька область війна російська армія обстріли пожежа ДСНС
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