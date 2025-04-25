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25 квітня 2025, 04:43

Кремль готує нову хвилю вивезення 50 тисяч українських дітей, – ЦНС

25 квітня 2025, 04:43
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Росія готує нову хвилю вивезення з тимчасово окупованої Донеччини до РФ “на відпочинок” 50 тисяч українських дітей

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

"Кремль готує нову хвилю вивезення 50 тисяч українських дітей. Росія знову прикриває злочин "турботою". Пушилін (ватажок "ДНР", – ред.) заявив, що цього літа понад 50 000 дітей із тимчасово окупованої Донеччини вивезуть до РФ "на відпочинок", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти планують вивезти 13 тисяч дітей до 26 "шефських" регіонів РФ; 2,5 тисячі – у табори "Артек", "Орльонок", "Смена", "Алиє паруса" з програмами "руського міра".

Також підлітків 14+ років вивозитимуть до російських вишів за програмою "Університетські зміни".

У Центрі нацспротиву підкреслили, що такий "відпочинок" – не турбота, а ширма для незаконного вивезення дітей.

"Це примусова асиміляція, депортація та воєнний злочин, що підпадає під Римський статут і Женевську конвенцію. Це спроба вкрасти майбутнє України", – наголосили у ЦНС.

Українців в окупації закликали повідомляти про організаторів депортацій у анонімний чат-бот Центру, та долучатися до Руху опору, щоб "вже зараз робити ворогові пекло на українській землі”.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму дітей тестують на ненависть до України. Насамперед йдеться про дітей українців та кримських татар.

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