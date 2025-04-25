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25 апреля 2025, 04:43

Кремль готовит новую волну вывоза 50 тысяч украинских детей, – ЦНС

25 апреля 2025, 04:43
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Россия готовит новую волну вывоза из временно оккупированной Донетчины в РФ "на отдых" 50 тысяч украинских детей

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"Кремль готовит новую волну вывоза 50 тысяч украинских детей. Россия снова прикрывает преступление "заботой". Пушилин (вожак "ДНР", – ред.) заявил,
что этим летом более 50 000 детей из временно оккупированной Донетчины вывезут в РФ "на отдых", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты планируют вывезти 13 тысяч детей в 26 "шефских" регионов РФ; 2,5 тысячи – в лагеря "Артек", "Орленок", "Смена", "Алие паруса" с программами "русского мира".

Также подростков 14+ лет будут вывозить в российские вузы по программе "Университетские изменения".

В Центре нацсопротивления подчеркнули, что такой "отдых" – не забота, а ширма для незаконного вывоза детей.

"Это принудительная ассимиляция, депортация и военное преступление, подпадающее под Римский устав и Женевскую конвенцию. Это попытка украсть будущее Украины", – подчеркнули в ЦНС.

Украинцев в оккупации призвали сообщать об организаторах депортаций в анонимный чат-бот Центра и присоединяться к Движению сопротивления, чтобы "уже сейчас устраивать врагу ад на украинской земле".

Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму детей тестируют на ненависть к Украине. В первую очередь речь идет о детях украинцев и крымских татар.

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