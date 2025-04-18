Битва за Бахмут: ЗСУ показали зруйноване росіянами місто
Пілоти 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ зафільмували зруйноване російською армією українське місто Бахмут Донецької області
Відповідне відео оприлюднили Сили безпілотних систем Збройних Сил України.
Зазначається, що колись Бахмут був важливим залізничним вузлом і центром сольової промисловості, де проживали 84 тисячі українців.
Саме в Бахмуті, ще до проголошення Незалежності України, 24 липня 1990 року, над будівлею міської ради був піднятий перший синьо-жовтий прапор у Донецькій області.
"Сьогодні вулиці міста покриті руїнами, що принесла російська окупаційна армія. Оборона Бахмута тривала майже 10 місяців ― з серпня 2022 по травень 2023 року, ставши однією з найзапекліших битв російсько-української війни", ― йдеться у повідомленні.
У битві за Бахмут війська РФ понесли величезні втрати ― близько 100 000 вбитих і поранених, понад 80% з яких складали загони ПВК "Вагнер".
Наразі Сили безпілотних систем продовжують полювати на окупантів у серці зруйнованого Бахмута.
Нагадаємо, днями бійці 100-ї ОМБр зафільмували, як у квітні 2025 року виглядає зруйнований окупантами Торецьк Донецької області. Колись квітуче місто шахтарів росіяни перетворили на "місто-привид".