скріншот із відео

Відповідне відео оприлюднили Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

Зазначається, що колись Бахмут був важливим залізничним вузлом і центром сольової промисловості, де проживали 84 тисячі українців.

Саме в Бахмуті, ще до проголошення Незалежності України, 24 липня 1990 року, над будівлею міської ради був піднятий перший синьо-жовтий прапор у Донецькій області.

"Сьогодні вулиці міста покриті руїнами, що принесла російська окупаційна армія. Оборона Бахмута тривала майже 10 місяців ― з серпня 2022 по травень 2023 року, ставши однією з найзапекліших битв російсько-української війни", ― йдеться у повідомленні.

У битві за Бахмут війська РФ понесли величезні втрати ― близько 100 000 вбитих і поранених, понад 80% з яких складали загони ПВК "Вагнер".

Наразі Сили безпілотних систем продовжують полювати на окупантів у серці зруйнованого Бахмута.

Нагадаємо, днями бійці 100-ї ОМБр зафільмували, як у квітні 2025 року виглядає зруйнований окупантами Торецьк Донецької області. Колись квітуче місто шахтарів росіяни перетворили на "місто-привид".