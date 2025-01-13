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13 січня 2025, 11:39

Держдума хоче заборонити вилов риби в Азовському морі

13 січня 2025, 11:39
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фото: kirillovka.mobi
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Державна дума Російської Федерації вирішила обмежити вилов риби в Азовському та Чорному морях

Це сталося після катастроф з двома російськими танкерами, які спричинили екологічну безпеку в Азовському та Чорному морях.

Зокрема, кілька днів тому в акваторіях почали знаходити мертвих дельфінів та молюсків. Інциденти були зафіксовані в Керченській протоці, де загинули десятки дельфінів. Також мертвих дельфінів та молюсків викинуло на Бердянське узбережжя. Особливо багато було на пляжі санаторію "Бердянськ".

На сьогодні всю акваторію Азовського моря контролюють окупаційні війська Російської Федерації, тому й вина за катастрофу та її наслідки лежить цілком на них.

А тепер російські депутати вирішили обмежити вилов риби та морепродуктів в Азовському та Чорному морях, а також взяти на контроль їхній продаж.

За їхніми словами, головною причиною є аварія танкерів, що сталася, до речі, саме через недбалість росіян. При цьому, за інформацією російських джерел, представники рибного бізнесу підтримують посилення контролю за продукцією.

Нагадаємо, 15 грудня у Керченській протоці внаслідок сильного шторму розбилися два російські танкери "Волгонафта-212" та "Волгонафта-239". Внаслідок аварії стався витік щонайменше 3000 тонн мазуту біля моря.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 9 січня у Чорному та Азовському морях росіяни не вивели жодного ворожого корабля, що здатен нести крилаті ракети "Калібр"

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