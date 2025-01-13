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13 января 2025, 11:39

Госдума хочет запретить отлов рыбы в Азовском море

13 января 2025, 11:39
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фото: kirillovka.mobi
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Государственная дума Российской Федерации решила ограничить отлов рыбы в Азовском и Черном морях

Это произошло после катастроф с двумя российскими танкерами, которые повлекли за собой экологическую безопасность в Азовском и Черном морях, сообщают в российских СМИ.

В частности, несколько дней назад в акваториях начали находить мертвых дельфинов и моллюсков. Инциденты были зафиксированы в Керченском проливе, где погибли десятки дельфинов. Также мертвых дельфинов и моллюсков выбросило на Бердянское побережье. Особенно много было на пляже санатория "Бердянск".

На сегодняшний день всю акваторию Азовского моря контролируют оккупационные войска Российской Федерации, поэтому и вина за катастрофу и ее последствия лежит целиком на них.

А теперь российские депутаты решили ограничить лов рыбы и морепродуктов в Азовском и Черном морях, а также взять на контроль их продажу.

По их словам, главной причиной является авария танкеров, произошедшая, кстати, именно из-за халатности россиян. При этом, по информации российских источников, представители рыбного бизнеса поддерживают ужесточение контроля за продукцией.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе в результате сильного шторма разбились два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате аварии произошла утечка не менее 3000 тонн мазута у моря.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 9 января в Черном и Азовском морях россияне не вывели ни одного вражеского корабля, способного нести крылатые ракеты "Калибр"

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