У Донецьку підірвали катівню "ДНР"

Будівля Інституту металів у Донецьку. Фото: скріншот відео

У центрі окупованій столиці Донецької області прогримів вибух. У штаб так званого "МДБ ДНР" щось прилетіло.

Сьогодні, 20 грудня, в окупованому Донецьку було атаковано будівлю так званого "Міністерства державної безпеки ДНР".

Про це у Telegram розповів український блогер та журналіст Денис Казанський, який опублікував відео з міста події.

"У Донецьку прильоти. Атаковано будівлю "МГБ ДНР" на бульварі Шевченка. Колишній інститут металів", – написав Казанський.

Він зазначив, що там раніше утримували і катували українського журналіста і письменника Стаса Асєєва.

Нагадаємо, у грудні 2021 року в Києві затримали колишнього коменданта секретної в'язниці бойовиків "ДНР", яка перебуває в окупованому Донецьку. "Ізоляція" – секретна в'язниця терористів "ДНР", яка була сформована в червні 2014 року на базі захопленого бойовиками арт-фонду "Ізоляція", обладнаного на території старого заводу.

Як розповідали колишні ув'язнені, люди в цій катівні можуть роками сидіти без суду та слідства та піддаватися тортурам. Варто зазначити, що певна частка затриманих – це громадяни РФ та колишні бойовики "ДНР", які були затримані своїми ж начальниками.