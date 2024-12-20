Здание Института металлов в Донецке. Фото: скриншот видео

Сегодня, 20 декабря, в оккупированном Донецке было атаковано здание так называемого "Министерства государственной безопасности ДНР".

Об этом в Telegram рассказал украинский блоггер и журналист Денис Казанский, опубликовавший видео из города события.

"В Донецке прилеты. Атаковано здание "МГБ ДНР" на бульваре Шевченко. Бывший институт металлов", – написал Казанский.

Он отметил, что там раньше содержали и пытали украинского журналиста и писателя Стаса Асеева.

Напомним, в декабре 2021 года в Киеве задержали бывшего коменданта секретной тюрьмы боевиков "ДНР", которая находится в оккупированном Донецке. "Изоляция" – секретная тюрьма террористов "ДНР", сформированная в июне 2014 года на базе захваченного боевиками арт-фонда "Изоляция", оборудованного на территории старого завода.

Как рассказывали бывшие заключенные, люди в этой пыточной могут годами сидеть без суда и следствия и подвергаться пыткам. Следует отметить, что определенная доля задержанных – это граждане РФ и бывшие боевики "ДНР", задержанные своими же начальниками.