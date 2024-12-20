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20 декабря 2024, 16:39

В Донецке подорвали пыточную "ДНР"

20 декабря 2024, 16:39
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Здание Института металлов в Донецке. Фото: скриншот видео
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В центре оккупированной столицы Донецкой области прогремел взрыв. В штаб так называемого "МГБ ДНР" что-то прилетело.

Сегодня, 20 декабря, в оккупированном Донецке было атаковано здание так называемого "Министерства государственной безопасности ДНР".
Об этом в Telegram рассказал украинский блоггер и журналист Денис Казанский, опубликовавший видео из города события.
"В Донецке прилеты. Атаковано здание "МГБ ДНР" на бульваре Шевченко. Бывший институт металлов", – написал Казанский.
Он отметил, что там раньше содержали и пытали украинского журналиста и писателя Стаса Асеева.
Напомним, в декабре 2021 года в Киеве задержали бывшего коменданта секретной тюрьмы боевиков "ДНР", которая находится в оккупированном Донецке. "Изоляция" – секретная тюрьма террористов "ДНР", сформированная в июне 2014 года на базе захваченного боевиками арт-фонда "Изоляция", оборудованного на территории старого завода.
Как рассказывали бывшие заключенные, люди в этой пыточной могут годами сидеть без суда и следствия и подвергаться пыткам. Следует отметить, что определенная доля задержанных – это граждане РФ и бывшие боевики "ДНР", задержанные своими же начальниками.

боевики ДНР пытки Донецк
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