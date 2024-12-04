Окупанти скинули два ФАБи на Костянтинівку: поранені 4 цивільних

фото: Донецька ОВА

Російські війська сьогодні, 4 грудня, обстріляли авіаційними бомбами Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали четверо цивільних

Про це інформує пресслужба Донецької обласної прокуратури, передає RegioNews.

За попередніми даними, об 11:15 росіяни завдали два авіаудари по Костянтинівці, використавши "ФАБ-250" з модулем УМПК. Через обстріли пошкоджені чотири фасади багатоквартирних будинків, адмінбудівля, заклад харчування, а також лінії електромережі й газопровід.

"Внаслідок влучання засобів ураження по одному з районів міста отримали поранення четверо чоловіків віком 29, 33, 37 й 71 років. На момент атаки вони перебували біля магазину. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, контузію та забої", — йдеться в повідомленні.

За фактом порушення законів та звичаїв війни триває досудове розслідування. Правоохоронці документують воєнні злочини, вчинені військовими РФ.

Нагадаємо, минулої доби російські окупаційні війська завдали понад три тисячі ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів загинули четверо цивільних, ще 11 мирних жителів — дістали поранення.