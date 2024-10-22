На Донеччині росіяни вбили двох неповнолітніх дітей і бабусю

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Вчора ввечері, 21 жовтня, російські окупанти атакували села Новоукраїнка та Янтарне Покровського району. Внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє дітей та пенсіонерка. Також поранення дістали двоє людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, о 21:00 російська армія атакувала Новоукраїнку двома БпЛА типу "Shahed". Через удар загинула 14-річна дівчинка, а 29-річна жінка отримала перелом ноги й опіки тіла.

Пізніше, о 23:50, терористи скинули авіабомбу на Янтарне.

"Внаслідок вибуху в одному з будинків загинули 64-річна мешканка та хлопчик 11 років. Також дістав поранення 68-річний чоловік", – йдеться в повідомленні.

В обох населених пунктах через обстріли пошкоджені житлові будинки та господарські споруди.

За фактом порушення законів та звичаїв війни правоохоронці проводять досудові розслідування.

Нагадаємо, вдень 21 жовтня російська армія завдала удари по Мирнограду та Кураховому Донецької області. Щонайменше три людини загинули і двоє поранені внаслідок обстрілів Покровського району.