В одному з міст Донеччини посилили комендантську годину до 20 годин на добу

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У Донецькій обласній військовій адміністрації ухвалили рішення збільшити тривалість комендантської години в місті Новогродівка Покровського району до 20 годин на добу. Наразі у місті проживає близько 6 тисяч осіб

Про це повідомив начальник відділу цивільного захисту ОВА Сергій Гончаров, передає RegioNews.

Зміни щодо тривалості комендантської години набудуть чинності вже з 15 серпня. Це рішення влади пов'язане з активізацією бойових дій, що становить підвищену загрозу для життя місцевого населення. Комендантська година у місті діятиме з 15:00 до 11:00 ранку, тобто протягом 20 годин на добу.

"Всього протягом доби буде 4 години, коли населення може пересуватися територією цього населеного пункту", – уточнив Гончаров, наголосивши, що решту часу необхідно дотримуватися режиму комендантські години.

Також ухвалено рішення про обмеження в'їзду для цивільного населення. Відтепер до міста в'їжджати можуть лише ті мешканці, які зареєстровані тут.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донеччині запровадили два графіки комендантської години. Її тривалість відрізнятиметься залежно від відстані до лінії фронту.