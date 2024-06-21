У Часовому Яру залишаються 648 людей, дітей немає, – МВА

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Станом на 21 червня у місті Часів Яр на Донеччині залишаються 648 людей

Про це повідомив керівник Часовоярської МВА Сергій Чаус в ефірі Громадського радіо, передає RegioNews.

"У громаді зараз живе 648 людей. Дітей, на щастя немає. Ми довели батькам, що це необхідно і вивезли дітей ще влітку минулого року. Тому хоча б один з із пріоритетних напрямків виконано, це стосується саме дітей", – розповів Чаус.

Нагадаємо, 20 червня на Донеччині під російський обстріл потрапила ремонтна бригада. Один енергетик поранений.