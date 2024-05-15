СБУ затримала шістьох російських агентів, які навели ракети на багатоповерхівку у Покровську

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СБУ нейтралізувала на Донеччині агентурну групу російської воєнної розвідки рф. Контррозвідники затримали шістьох російських агентів у Покровську, які коригували обстріли ворога по Донеччині

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, за наведенням цих агентів 7 серпня 2023 року окупанти здійснили подвійний удар ракетами "Іскандер" по місту Покровськ.

"Тоді під час першої атаки рашисти поцілили у багатоквартирний будинок. Коли на місце події прибули поліцейські та рятувальники, рашисти завдали повторного удару. Унаслідок ворожих "прильотів" були численні жертви та поранені серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначили в СБУ, ця агентурна група готувала координати для ракетних ударів по місцях базування Сил оборони на Авдіївському напрямку.

"Для цього фігуранти поодинці обходили місцевість, де намагались приховано фіксувати оборонні позиції ЗСУ. Зловмисники діяли окремо один від одного, але "замикались" на спільного куратора з воєнної розвідки рф. Його особу вже встановлено Службою безпеки", - розповіли в СБУ.

Щоб знайти і завербувати шістьох жителів Покровська, співробітник російської спецслужби використовував прокремлівські Телеграм-канали, де вони залишали антиукраїнські коментарі.

Під час обшуків за місцями перебування агентів РФ виявлено мобільні телефони, які вони використовували у розвідувально-підривній діяльності на користь агресора.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Контррозвідка СБУ запобігла чотирьом терактам у Києві, які мали відбутися 9 травня. У столиці затримали агентів російського ГРУ, які встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе.