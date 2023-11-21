Росіяни обстріляли шахту та лікарню на Донеччині – загинула людина, є поранені

фото ілюстраційне: ДСНС

Росіяни влаштували масований удар ракетами С-300 по Селидовому Донецької області - атаковані лікарня та шахта. Шістьох людей поранено, одного загиблого, під завалами можуть перебувати люди

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву голови МВС Ігоря Клименка.

Так, за його словами, вночі російські військові завдали чотири ракетні удари по місту.

Перші дві ракети, як розповів Клименко, близько 23:30 влучили по території лікарні.

"Пошкоджено 2 будівлі медзакладу, 6 цивільних людей отримали поранення", – розповів голова МВС.

Він додав, що під завалами можуть бути потерпілі, тож пошукові роботи тривають.

За кілька хвилин після удару по лікарні окупанти завдали ще два ракетні удари по шахті.

"Один працівник підприємства загинув", - зазначив Клименко.

Крім того, 39 гірників опинились заблокованими під землею.

"Станом на зараз усіх шахтарів піднято на поверхню. Також пошкоджено 4 будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач", - додав голова МВС.

Нагадаємо, війська РФ в ніч на 15 листопада завдали ракетного удару по м. Селидове Покровського району на Донеччині. В результаті відбулось руйнування під’їзду 4-поверхового житлового будинку.