Окупанти обстріляли позиції ООС із заборонених озброєнь: поранено українського бійця

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За минулу добу, 3 листопада, в районі проведення операції Об’єднаних сил з боку окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ООС.

Так, поблизу Південного ворог двічі обстріляв позиції українських захисників, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та міномети калібру 120 мм.

Неподалік Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Біля Золотого-3 ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм. В районі Новозванівки окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу населеного пункту Лобачеве - зі станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", - повідомили в ООС.

Станом на 7 годину ранку, 4 листопада, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 2 листопада з боку збройних формувань бойовиків зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.