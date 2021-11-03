На Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму "тиші", загинув боєць ООС

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Протягом минулої доби, 2 листопада, з боку збройних формувань бойовиків зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ООС.

Так, по позиціях українських військових в напрямку Павлополя та Новозванівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Біля Причепилівки ворог здійснив два обстріли з мінометів калібру 120 мм.

Неподалік Новолуганського окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. У районі населеного пункту Майорськ окупанти двічі здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Станом на 7 годину ранку, 3 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 1 листопада в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.