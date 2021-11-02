На Донбасі загинув боєць ООС, зафіксовано 11 порушень режиму "тиші"

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За минулу добу, 1 листопада, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ООС.

Так, поблизу Новолуганського ворог вісім разів обстрілював позиції наших захисників, застосовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Неподалік Світлодарська та Водяного, що на Приазов'ї, російські найманці задіяли гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Біля Авдіївки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Станом на 7 годину ранку, 2 листопада, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. По позиціях ООС в напрямку Павлополя противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям", - повідомили в ООС.

Нагадаємо, 31 жовтня з боку окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння