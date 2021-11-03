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На Донбассе зафиксировано 7 нарушений режима "тишины", погиб боец ООС
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03 ноября 2021, 08:24 170

На Донбассе зафиксировано 7 нарушений режима "тишины", погиб боец ООС

03 ноября 2021, 08:24 170
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 2 ноября, со стороны вооруженных формирований боевиков зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ООС.

Так, по позициям украинских военных в направлении Павлополя и Новозвановки противник открывал огонь из стрелкового оружия. Возле Прицепиловки враг совершил два обстрела из минометов калибра 120 мм.

Неподалеку Новолуганского оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Майорск оккупанты дважды осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

По состоянию на 7 часов утра, 3 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 1 ноября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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