На Донбассе зафиксировано 7 нарушений режима "тишины", погиб боец ООС
За прошедшие сутки, 2 ноября, со стороны вооруженных формирований боевиков зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ООС.
Так, по позициям украинских военных в направлении Павлополя и Новозвановки противник открывал огонь из стрелкового оружия. Возле Прицепиловки враг совершил два обстрела из минометов калибра 120 мм.
Неподалеку Новолуганского оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Майорск оккупанты дважды осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
По состоянию на 7 часов утра, 3 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, 1 ноября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.