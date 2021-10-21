На Донбасі збільшилась активність бойовиків, поранено бійця ООС

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Упродовж минулої доби, 20 жовтня, з боку окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, у бік Березового та Причепилівки окупанти вели обстріли зі стрілецької зброї. Біля Новотошківського вогонь відкривався з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Поблизу Красногорівки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Троїцького противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм", - повідомляють у штабі.

В напрямку Золотого-4 найманці тричі здійснили обстріли, застосовуючи міномети калібру 120 мм, протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети й стрілецьку зброю.

В районі населених пунктів Новоселівка Друга та Верхньоторецьке бойовики застосували безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання ВОГ-25.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 21 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. В районі Луганського ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, 19 жовтня окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.