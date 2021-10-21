На Донбассе увеличилась активность боевиков, ранен боец ООС

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За прошедшие сутки, 20 октября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, в сторону Березового и Причепиловки оккупанты вели обстрелы из стрелкового оружия. У Новотошковского огонь открывался из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Красногоровки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Троицкого противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм", - сообщают в штабе.

В направлении Золотого-4 наемники трижды совершили обстрелы, применяя минометы калибра 120 мм, противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе населенных пунктов Новоселовка Вторая и Верхнеторецкое боевики применили беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществили сброс ВОГ-25.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 21 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В районе Луганского враг вел огонь из стрелкового оружия.

Напомним, 19 октября оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.