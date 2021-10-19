Сутки на Донбассе: боевики продолжают обстрел позиций ООС из запрещенных вооружений

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За прошедшие сутки, 18 октября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, вблизи Песков, Крымского и Новолуганского враг обстрелял позиции украинских бойцов из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

В сторону Водяного, что на Приазовье, наемники применили ручные и автоматические противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие. В районе Авдеевки противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии соприкосновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По состоянию на 7 часов утра, 19 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 17 октября со стороны оккупационных войск было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.