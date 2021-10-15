Російські окупанти вкотре обстріляли наших бійців з забороненої зброї:втрат серед військових ООС немає

Одеський міський голова став фігурантом чергової кримінальної справи. Втім, цілком може виявитися, що зовсім не Геннадій Труханов є головною мішенню у цій історії

Взяти на гачок. Хто і навіщо згадав про земельні оборудки Труханова і Галантерника

07 жовтня 2021

Прощання з Разумковим: як Зеленський нічого не виграв і лише розв'язав своєму колишньому партнеру руки

Верховна Рада прогнозовано звільнила свого керівника. І, як заявив сам тепер уже ексспікер Дмитро Разумков, зняла усі перешкоди для початку його самостійної політичної кар'єри - аж до участі у президе...