Російські окупанти вкотре обстріляли наших бійців з забороненої зброї:втрат серед військових ООС немає
Упродовж минулої доби, 14 жовтня в зоні проведення Операції об’єднаних сил російсько-окупаційні війська 3 рази порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.
Поблизу Південного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Новолуганського позиції українських воїнів ворог обстріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі Катеринівки противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Станом на 7 годину ранку, 15 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, що упродовж 13 жовтня, окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння