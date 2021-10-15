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Російські окупанти вкотре обстріляли наших бійців з забороненої зброї:втрат серед військових ООС немає
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15 жовтня 2021, 11:00 3

Російські окупанти вкотре обстріляли наших бійців з забороненої зброї:втрат серед військових ООС немає

15 жовтня 2021, 11:00 3
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з відкритих джерел
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Упродовж минулої доби, 14 жовтня в зоні проведення Операції об’єднаних сил російсько-окупаційні війська 3 рази порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Поблизу Південного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Новолуганського позиції українських воїнів ворог обстріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі Катеринівки противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7 годину ранку, 15 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, що упродовж 13 жовтня, окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

ООС обстріли окупанти Гранатомет РФ

 
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