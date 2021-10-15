Российские оккупанты вновь обстреляли наших бойцов из запрещенного оружия: потерь среди военных ООС нет
За прошедшие сутки, 14 октября в зоне проведения Операции объединенных сил российско-оккупационные войска 3 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.
Вблизи Южного оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Возле Новолуганского позиции украинских воинов враг обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе Катериновки противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
По состоянию на 7 часов утра, 15 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, что в течение 13 октября, оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения