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Российские оккупанты вновь обстреляли наших бойцов из запрещенного оружия: потерь среди военных ООС нет
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15 октября 2021, 11:00 3

Российские оккупанты вновь обстреляли наших бойцов из запрещенного оружия: потерь среди военных ООС нет

15 октября 2021, 11:00 3
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из открытых источников
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За прошедшие сутки, 14 октября в зоне проведения Операции объединенных сил российско-оккупационные войска 3 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Вблизи Южного оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Новолуганского позиции украинских воинов враг обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Катериновки противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По состоянию на 7 часов утра, 15 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, что в течение 13 октября, оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

ООС обстрелы оккупанты Гранатомет РФ

 
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