На Донбасі зафіксовано десять порушень режиму "тиші": поранено бійця ООС
Упродовж минулої доби, 13 жовтня, окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.
Бойовики вели обстріли поблизу Попасної, Катеринівки, Причепилівки, Новотошківського, Новотроїцького та Водяного, що на Приазові'ї, використовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
В напрямку Мар’їнки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.
Станом на 7 годину ранку, 14 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, 12 жовтня окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.