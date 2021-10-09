Окупанти на Донбасі стріляли із заборонених озброєнь, є поранений
Упродовж минулої доби, 8 жовтня, окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них 3 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.
Так, поблизу Широкиного та Лопаскиного бойовики стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Також обстріли були в районі Троїцького, Майорська та Причепилівки.
В напрямку Красногорівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік Кримського найманці двічі вели обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також мінометів калібру 120 мм.
Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий", - зазначили в ООС.
Станом на 7 годину ранку, 9 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, 7 жовтня російські окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.