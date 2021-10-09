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Окупанти на Донбасі стріляли із заборонених озброєнь, є поранений
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09 жовтня 2021, 10:02

Окупанти на Донбасі стріляли із заборонених озброєнь, є поранений

09 жовтня 2021, 10:02
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Фото: з відкритих джерел
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Упродовж минулої доби, 8 жовтня, окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них 3 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, поблизу Широкиного та Лопаскиного бойовики стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Також обстріли були в районі Троїцького, Майорська та Причепилівки.

В напрямку Красногорівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Кримського найманці двічі вели обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий", - зазначили в ООС.

Станом на 7 годину ранку, 9 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 7 жовтня російські окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Донбас ООС війна обстріл військова техніка поранення

 
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